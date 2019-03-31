Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Oy Verme İşlemi Sona Erdi

İstanbul'da Oy Verme İşlemi Sona Erdi

1 saat önce

Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da oy kullanma işlemi sona erdi.

İstanbul'da Oy Verme İşlemi Sona Erdi, System.String[]
Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da oy kullanma işlemi sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrası yapılan ilk Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbullular, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti.

10 milyon 560 bin 963 seçmenin yaşadığı kentteki 39 ilçede, 31 bin 124 sandık kuruldu.

İstanbul'da saatlerin 17.00'yi göstermesiyle oy verme işlemi sona ererken, sandıklar açılmaya ve oylar sayılmaya başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:18 Kaynak: AA

Türkiye, İstanbul, Güncel
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