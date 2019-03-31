İstanbul'da Oy Verme İşlemi Sona Erdi
1 saat önce
Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da oy kullanma işlemi sona erdi.
Türkiye
'nin en büyük metropolü İstanbul
'da oy kullanma işlemi sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrası yapılan ilk Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbullular, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti.
10 milyon 560 bin 963 seçmenin yaşadığı kentteki 39 ilçede, 31 bin 124 sandık kuruldu.
İstanbul'da saatlerin 17.00'yi göstermesiyle oy verme işlemi sona ererken, sandıklar açılmaya ve oylar sayılmaya başlandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:18 Kaynak: AA
İstanbul ve Ankara'dan İlk Seçim Sonuçları Gelmeye Başladı
Esenyurt'ta Okulda Yangın Çıktı! Oy Sayımına Ara Verildi
Oyların Sayılmaya Başlamasının Ardından Özhaseki'den İlk Değerlendirme: Keyfimiz Yerinde
Oy Sayma İşlemine Başlanmasının Ardından CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama