Son Dakika Haberleri: İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi
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İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi

24 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi.

İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için İstanbul genelinde 08.00 itibari ile başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi. Oy verme işleminin bitmesiyle sandıklar açılmaya başlanıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:14 Kaynak: İHA
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