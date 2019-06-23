Son Dakika Haberleri: İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi, oylar sayılıyor
Son Dakika Genel Haber

İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi, oylar sayılıyor

1 saat önce

İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi, oylar sayılıyorİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi.

İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi, oylar sayılıyor
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için İstanbul genelinde 08.00 itibari ile başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi. Oy verme işleminin bitmesiyle sandıklar açılmaya başlanıyor.
İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi, oylar sayılıyor
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:23 Kaynak: İHA
İstanbul, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Avcılar ilçesinde son durum! 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Bağcılar ilçesinde son durum! AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, ilk seçim sonuçlarıyla ilgili soruya "Hayırlısı olsun" dedi. Sandık başında "Başörtünü çıkar" iddiası tepkilere neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 19:15:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi, oylar sayılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]