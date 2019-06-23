İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi, oylar sayılıyor
1 saat önce
İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi, oylar sayılıyorİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:23 Kaynak: İHA
'da oy verme işlemi sona erdi, oylar sayılıyor
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için İstanbul genelinde 08.00 itibari ile başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi. Oy verme işleminin bitmesiyle sandıklar açılmaya başlanıyor.
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