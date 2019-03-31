İstanbul'da Oy Verme İşlemi Sona Erdi, Sayım Başladı
11 dakika önce
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul'da oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul
'da oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıklardan çıkarılan zarflar sayılmaya başlandı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için İstanbul genelinde 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi. Oy verme işleminin bitmesiyle sandıklar açılmaya başlandı. Sandıkların açılmasıyla oy sayma işlemi başladı. Oy sayma işlemi devam ediyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:09 Kaynak: İHA
Oyunu Beykoz'da Kullanan Bakan Pekcan: Hepimize Hayırlı Uğurlu Olsun
Oyunu İzmir'de Kullanan İbrahim Tatlıses: Her şeyin İzmir İçin Güzel Olmasını İstiyorum
Türkiye Sandığa Gitti! Sonuçlar Yine En Hızlı ve Anlaşılır Biçimde Haberler.com'da
Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı