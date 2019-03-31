Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Oy Verme İşlemi Sona Erdi, Sayım Başladı

İstanbul'da Oy Verme İşlemi Sona Erdi, Sayım Başladı

11 dakika önce

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul'da oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi.

İstanbul'da Oy Verme İşlemi Sona Erdi, Sayım Başladı, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul'da oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıklardan çıkarılan zarflar sayılmaya başlandı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için İstanbul genelinde 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi. Oy verme işleminin bitmesiyle sandıklar açılmaya başlandı. Sandıkların açılmasıyla oy sayma işlemi başladı. Oy sayma işlemi devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:09 Kaynak: İHA

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