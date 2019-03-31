İstanbul'da Oy Verme İşlemi Sona Erdi, Sayım Başladı
1 saat önce
İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi, sayım başladıİSTANBUL - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul'da oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi.
İstanbul
'da oy verme işlemi sona erdi, sayım başladı
İSTANBUL - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul'da oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıklardan çıkarılan zarflar sayılmaya başlandı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için İstanbul genelinde 08.00 itibari ile başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi. Oy verme işleminin bitmesiyle sandıklar açılmaya başlandı. Sandıkların açılmasıyla oy sayma işlemi başladı. Oy sayma işlemi devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:27 Kaynak: İHA
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