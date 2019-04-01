Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Oy Verme İşlemleri Sırasında 84 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da Oy Verme İşlemleri Sırasında 84 Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

İSTANBUL'da dün yapılan yerel seçimler sırasında, oy pusulasının fotoğrafını çekme, tartışmaya girme, silah bulundurma, terör propagandası yapmanın da içinde yer aldığı çeşitli suçlardan 84 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Oy Verme İşlemleri Sırasında 84 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
İSTANBUL'da dün yapılan yerel seçimler sırasında, oy pusulasının fotoğrafını çekme, tartışmaya girme, silah bulundurma, terör propagandası yapmanın da içinde yer aldığı çeşitli suçlardan 84 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 75'i polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Dün yapılan yerel seçimlerde alınan güvenlik önlemleri sırasında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince birçok kişi hakkında yasal işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, oy kullanılan okul ve sandık başlarında önlem alan polis, oy pusulasının resmini çeken 16,

havaya ateş eden 5, kasten yaralama olayına karışan 5, tartışma içine giren 15, telefon ile oy kabinine giren 5, ilan ve reklam dağıtan 3,

silah bulunduran 4, asılsız haber veren 1, terör propagandasında bulunan 1 ve aranan 5 kişinin de aralarında bulunduğu 84 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan şüphelilerden 75'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 9 kişinin ise işlemleri sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:45 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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