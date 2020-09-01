"İstanbul'da oynamanın avantajını kullanarak turu geçeceğimize inanıyorum" - Son Dakika

"İstanbul'da oynamanın avantajını kullanarak turu geçeceğimize inanıyorum"

Beşiktaş'ın TFF ve UEFA'dan sorumlu yöneticisi Kemal Erdoğan, "İstanbul'da oynamanın avantajını kullanarak turu geçeceğimize inanıyorum" dedi.

Beşiktaş'ın TFF ve UEFA'dan sorumlu yöneticisi Kemal Erdoğan, " İstanbul'da oynamanın avantajını kullanarak turu geçeceğimize inanıyorum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Borac Banja Luka- Rio Ave eşleşmesinden tur atlayan takım ile İstanbul'da karşılaşacak olan Beşiktaş'ın TFF ve UEFA'dan sorumlu yöneticisi Kemal Erdoğan, eşleşmenin ardından gönlünden Bosna ekibinin geçtiğini belirtirken PAOK maçının hatırlamak istemedikleri bir maç olduğunu dile getirdi. Erdoğan, "Şampiyonlar Ligi'nde devam edemediğimiz için üzgünüz. UEFA Avrupa Ligi'ne devam edeceğiz. İnşallah o turnuvada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz. Daha iyi çalışacağımızdan emin olun. Bizim için rakip fark etmiyor. Önemli olan iyi hazırlanmak. Sahamızda oynamanın avantajı var, seyahat yorgunluğu ve stres olabiliyor. İstanbul'da oynanmasının avantajını kullanarak ve iyi hazırlanarak turu geçeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"MAÇIN SAHAMIZDA OLMASI BİZİ STRESE SOKMUYOR"

Büyük bir sorumlulukları olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizi Avrupa'da temsil etmek çok büyük bir sorumluluk. Bunun sadece Beşiktaş için değil, ülkemiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Hem ülke puanı için hem insanların sevinmeye, mutlu olmaya ihtiyacı var. Özellikle bu pandemi döneminde. Maçın sahamızda olması bizi strese sokmuyor. Aksine alıştıkları bir saha, futbolcuların daha önce oynadıkları bir saha. Hava koşullarını biliyorlar yorgunluk olmayacak dolayısıyla iyi bir performans göstereceklerini umuyorum."

"GÖZLERİM HEP O SEYİRCİYİ ARIYOR"

Seyirci faktörüne de değinen Erdoğan, "Taraftarın çok büyük etkisi var. Keşke bu pandemi olmasaydı da statlarımız hınca hınç dolu olsaydı. O seyircinin de desteğiyle daha rahat ederdik. İnanın o kadar zor ki bizler yöneticiler olarak gidiyoruz maçları izliyoruz. Çok buruk geçiyor. Gözlerim hep o seyirciyi arıyor. Bir heyecan istiyorsun, saha da bir heyecan oluyor ama inanın izlerken benim içim burkuluyor. Bir an önce bitsin, taraftarlarımıza kavuşalım. Televizyonları başında değil orada olsunlar, streslerini atsınlar bizle birlikte mutlu olsunlar, üzülsünler. Tek istediğimiz bir an önce bu pandeminin bitmesi" açıklamasında bulundu.

"TAKTİKSEL OLARAK DAHA İYİ OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Kemal Erdoğan, "En iyi şekilde kadroyu oluşturacağımızdan eminim. İki maç oynanması büyük avantaj. Yarışmacı bir lige başlamış oluyoruz, iki tane önemli maçını oynamış oluyorsunuz. Dolayısıyla eksiklerinizi de hemen tespit edebilirsiniz. Taktiksel olarak daha iyi olacağımızı düşünüyorum. O bizim için bence avantaj" diye konuştu.

"O LİMİT BELİRLENMESE DE BİZ BU LİMİTLERDE KALMAK ZORUNDAYIZ"

TFF'nin getirmiş olduğu kriterler hakkında Erdoğan, "Bütçeye dikkat emek zorundayız zaten baktığınız zaman geçmiş dönemlerdeki hatalardan dolayı bugünlere geldik. O yüzden biz bütçeyi kısmak zorundayız. Harcama limitimiz belli. O limit belirlenmese de biz bu limitlerde kalmak zorundayız. Çünkü çok büyük rakamlarla futbolcu transfer edebilirsiniz ama önemli olan onu oynatabilmek ve zamanında ödemesini yapabilmek. Eğer bunları başaramıyorsanız zaten yeterli verimi alamıyorsunuz. Limitlerle ilgili hesaplamalar, gelirler son üç yıllık gelirlerinize bakıyor. Bu limitler çerçevesinde kalmaya çalışıyoruz, kalmakta zorundayız. En iyi şekilde bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Transfer yapmamız için tabi ki limitlerde biraz açılma olması gerekiyor" diye konuştu.

"HERKES HER SENE ŞAMPİYON OLACAKMIŞ GİBİ HAZIRLIK YAPMIŞ"

Beşiktaş'ın ne zaman rahatlayacağı sorusuna Erdoğan, şu cevabı vererek açıklamasını sonlandırdı:

"Sadece Beşiktaş eğil Türk takımlarının ne zaman rahatlayacak. Bizim sorunumuz sadece bizim değil bütün takımların gördüğüm kadarıyla ikinci lig takımının da aynı Süper Lig takımlarının da sorunu aynı. Tabi ki hepimizin hedefi şampiyonluk ama daha dikkatli olmamız lazım. Baktığımız zaman faiz oranları çok yüksek, bir anda kurlara bakıyorsunuz Euro çok hızlı bir şekilde artıyor. Sizin aldığınız sporcuya ödediğiniz tabi ki onun hakkı. Onları suçlamıyorum, onlar sözleşmeyi atmış. Ama siz ödemeye geldiğiniz zaman, ödemek için bankadan kredi almış oluyorsunuz. Onun faizi üstüne biniyor ve Euro ile anlaşmışız kur farkından bir anda bakmışsınız sizin hizmet aldığınız sporcunun bedeli size çok çok daha fazla oluyor. Üstüne Şampiyonlar Ligi'ne katılamadınız ve şampiyon olamadığınız zaman beklediğiniz gelirin oluyorsunuz ve denge tamamen bozulmuş oluyor. Bu yıllarca böyle olmuş. Herkes her sene şampiyon olacakmış gibi hazırlık yapmış. Benim gördüğüm bu. Evdeki hesap çarşıya uymamış Bunlar gerçekleşmemiş. Tabiki biz bunları düzeltmek için çalışacağız. Başkanımız inanılmaz çalışıyor. Ekibimiz, yönetim kurulu üyelerimiz gece gündüz bunlara kafa yoruyor. Tabiki herkes hem güzel bir tablo istiyor hem güzel sözler istiyor. Gerçeği hepimiz biliyoruz. Güzel bir tablo yok ama bunun sorumluluğunu biliyoruz. Kısa sürede düzelir mi? Bunu beklersek yanlış olur. Uzun vadeli planları yaptık. Kademe kademe inanın eğer bütün takımlar bu disiplini sağlayabilirsek macera aramadan harcamasını yaparsa, dikkatli futbolcu seçerse, dikkatli bütçeler hazırlarsa, uzun vade de düzelmemesi için hiçbir sebep yok."

(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Kemal Erdoğan, Beşiktaş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 17:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'İstanbul'da oynamanın avantajını kullanarak turu geçeceğimize inanıyorum' - Son Dakika


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