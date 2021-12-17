İSTANBUL'DA ÖZBEKİSTAN KÜLTÜR GÜNLERİ ETKİNLİĞİ YAPILDI - Son Dakika

İSTANBUL'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Özbekistan Kültür Bakanlığı iş birliğiyle, Özbekistan Kültür Günleri kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Özbekistanlı sanatçıların sahne aldığı konserin yanı sıra Özbekistan'la ilgili fotoğraflar sergilendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Özbekistan Kültür Bakanlığı iş birliğiyle, Özbekistan Kültür Günleri kapsamında etkinlik düzenledi. İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de dün 20.00'da başlayan etkinliğe, Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Olim Mirzayev, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Özbekistan Büyükelçisi Alisher Agzamhodjaev, Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev, Belarus Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolu mesajıyla başlayan etkinlik kapsamında Özbekistanlı sanatçıların sahne aldığı konser gerçekleştirildi. Özbek ve Türk Halk Müziğinden eserlerin yer aldığı konserde Navbahor Dans Topluluğu ise Özbekistan Halk Oyunlarından örnekler sundu. Etkinlikte ayrıca, Özbekistan'ın tarihi eserleri ve sosyal hayattan karelerin yer aldığı fotoğraf sergisi yapıldı.