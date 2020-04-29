İstanbul'da özel araç yoğunluğu yüzde 42 arttı - Son Dakika

Yeni tip korona virüs dolayısı İstanbul'da özel araç kullanımının oranını geçen haftaya oranla bu hafta içerisinde yüzde 42 oranında arttığı öğrenildi. Toplu ulaşım hareketliliğinde de geçen haftanın aynı günlerine göre artış kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerinden alınan bilgiye göre toplu ulaşım hareketliliği geçen haftanın aynı günlerine göre arttığı gözlendi. Trafikteki özel araç yoğunluğunun yüzde 42 arttığı belirtildi. İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında 20 Nisan Pazartesi günü, 1 milyon 142 bin 526 geçiş yapılmasına karşın, 27 Nisan Pazartesi günü ise 1 milyon 235 bin 647 geçiş sağlandı. Geçiş sayısında yüzde 8,15'lik bir artış yaşandı. 21 Nisan salı günü ise toplu ulaşım araçlarından 1 milyon 87 bin 52 geçiş oldu. 28 Nisan salı günü ise 1 milyon 123 bin 455 geçiş yapıldı.

(İHA)