İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

06.10.2022 10:42
İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanlarının, yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanlarının, yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

İçerenköy Bayındır Hastanesinde, yoğun bakımda yatan yaşlı bir hastanın yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösteren videonun sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili 7'si İstanbul'da biri Samsun'da 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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