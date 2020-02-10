İstanbul'da, özel bir hastaneye illegal yollardan organ nakli için başvuru yapan yabancı uyruklu... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da, özel bir hastaneye illegal yollardan organ nakli için başvuru yapan yabancı uyruklu... - Son Dakika

İstanbul'da, özel bir hastaneye illegal yollardan organ nakli için başvuru yapan yabancı uyruklu...

6 saat önce

İstanbul'da, özel bir hastaneye illegal yollardan organ nakli için başvuru yapan yabancı uyruklu kişilerin de aralarında olduğu 6 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

İstanbul'da, özel bir hastaneye illegal yollardan organ nakli için başvuru yapan yabancı uyruklu..., System.String[]

İstanbul'da, özel bir hastaneye illegal yollardan organ nakli için başvuru yapan yabancı uyruklu kişilerin de aralarında olduğu 6 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Organ ticareti ile ilgili şüphelilerden birinin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a kaçma çalışırken yakalandığı öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:51 Kaynak: İHA
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