İstanbul'da, özel bir hastaneye illegal yollardan organ nakli için başvuru yapan yabancı uyruklu... - Son Dakika

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İstanbul'da, özel bir hastaneye illegal yollardan organ nakli için başvuru yapan yabancı uyruklu...
6 saat önce
İstanbul'da, özel bir hastaneye illegal yollardan organ nakli için başvuru yapan yabancı uyruklu kişilerin de aralarında olduğu 6 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:51 Kaynak: İHA
İstanbul'da, özel bir hastaneye illegal yollardan organ nakli için başvuru yapan yabancı uyruklu kişilerin de aralarında olduğu 6 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Organ ticareti ile ilgili şüphelilerden birinin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a kaçma çalışırken yakalandığı öğrenildi. - İSTANBUL
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