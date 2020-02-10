İstanbul'da, özel bir hastaneye illegal yollardan organ nakli için başvuru yapan yabancı uyruklu... - Son Dakika

İstanbul'da, özel bir hastaneye illegal yollardan organ nakli için başvuru yapan yabancı uyruklu kişilerin de aralarında olduğu 6 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Organ ticareti ile ilgili şüphelilerden birinin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a kaçma çalışırken yakalandığı öğrenildi. - İSTANBUL