İstanbul'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 gün ara verildi - Son Dakika

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verildiğini belirtti.