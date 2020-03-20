İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri sağlık çalışanlarına bedava - Son Dakika
Son Dakika Genel İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri sağlık çalışanlarına bedava - Son Dakika

İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri sağlık çalışanlarına bedava

11 dakika önce

İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri sağlık çalışanlarına bedava İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinden sağlık çalışanlarına anlamlı destek İstanbul'da faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri, korona virüsüyle mücadele eden sağlık çalışanlarını geçici bir süreliğine ücretsiz taşıyacak.

İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri sağlık çalışanlarına bedava

İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinden sağlık çalışanlarına anlamlı destek

İSTANBUL - İstanbul'da faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri, korona virüsüyle mücadele eden sağlık çalışanlarını geçici bir süreliğine ücretsiz taşıyacak.

İstanbul'da faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri, korona virüsünün etkisini gösterdiği bu günlerde anlamlı bir adım attı. Korona virüsüne karşı mücadele eden sağlık çalışanları, megakentteki Özel Halk Otobüsü araçlarından geçici bir süreliğine ücretsiz yararlanabilecek.

Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Selami Alan, "Sağlık Bakanlığımızı buradan tebrik ediyoruz ve alkışlıyoruz. Biz de bu süreçte korona virüsünden dolayı imkanlarımız dahilinde İstanbul halkına daha sağlık bir yolculuk yapmaları için tüm araçlarımızı dezenfekte ediyoruz. Bu süreci en sağlıklı bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Bu dönemde geçici bir süreliğine korona virüsünü atlatana kadar sağlık çalışanlarımızı ücretsiz taşıma kararı aldık. Onlar yoğun bir çalışma altındalar ve zamanları yok bizim için çalışıyorlar. Her zaman bizim yanımızdalar. Ülkemizin başındaki bu salgını atlatmak için onlara bir nebze de olsa destek olmak istedik. Doktorundan hemşiresine kadar sağlık çalışanlarının hepsi personel kartlarını göstererek ücretsiz yolculuk yapabilecekler. Özel halk otobüsleri olarak biz de onların yanındayız" diye konuştu.

Özel Halk otobüslerinde bulunan şoför ve yolcuları, uygulamadan memnun olduklarını belirttiler.

İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri sağlık çalışanlarına bedava

İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:25 Kaynak: İHA
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