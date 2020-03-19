İstanbul'da özel halk otobüslerine dezenfektan kutuları kondu - Son Dakika
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İstanbul'da özel halk otobüslerine dezenfektan kutuları kondu

17 dakika önce

İstanbul'da korona virüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında Anadolu ve Avrupa yakasında bulunan 2 bin 154 özel halk otobüsüne dezenfektan kutuları konuldu.

İstanbul'da özel halk otobüslerine dezenfektan kutuları kondu, System.String[]

İstanbul'da korona virüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında Anadolu ve Avrupa yakasında bulunan 2 bin 154 özel halk otobüsüne dezenfektan kutuları konuldu.


Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirleri uygulamayı sürdüren İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, şoförler ve yolcuların kullanması için İstanbul'da bulunan 2 bin 154 halk otobüsüne el dezenfektan kutuları yerleştirdi. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası ve Özulaş AŞ Başkanı Göksel Ovacık ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile kutular Kadıköy otobüs peronlarındaki otobüslere yerleştirildi. Anadolu ve Avrupa yakasında bulunan tüm otobüslere dezenfektan kutuları yerleştirildi.


Oda Başkanı Göksel Ovacık, "Sağlık Bakanlığımızın açıklamasıyla beraber İstanbul'daki halk otobüsleri olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Büyükşehir Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğümüz otobüslerimizi günübirlik olarak dezenfekte yapıyor. Bizde özel halk otobüs şirketleri ve esnaf odamız olarak personelimizin ve yolcularımızın sağlığı açısından kullanabilmeleri için dezenfekte kutuları yerleştirdik. Bizim için sağlık çok önemli ve bu virüs büyük bir reaksiyon gösterdi. Bizde sağlık için evde kal diyoruz. Bizim ne kadar yolcumuz azalsa da, servisimiz azalsa da bu sürecin böyle atlatılması gerekiyor. Biz özel halk otobüsleri olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Personelimizi bilinçlendiriyoruz. İnşallah bu salgından ülkemiz, İstanbul bir an önce kurtulur" diye konuştu.


Özel halk otobüsleri şoförleri ve yolcular, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, tedbirlerin devam etmesi gerektiğini ifade ettiler. - İSTANBUL

İstanbul, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:25 Kaynak: İHA

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