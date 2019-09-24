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İstanbul'da özel harekat destekli nefes kesen narkotik operasyonu: 25 gözaltı

1 saat önce

Başarılı operasyonlarla uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal'da 20 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul'da özel harekat destekli nefes kesen narkotik operasyonu: 25 gözaltı, System.String[]

Başarılı operasyonlarla uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal'da 20 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Nefes kesen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirildi.


İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Kartal'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Yaklaşık 3 ay süren teknik takip sonucunda polis, 25 şüpheliyi belirleyerek adreslerini de tespit etti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından harekete geçen polis, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda evlere koçbaşıyla kapısı kırılarak girildi. Şüphelilerin etkisiz hale getirilip yakalandığı operasyonda, adresleri didik didik arayan polis, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca 1 adet de tabanca bulundu.


Operasyon sürdüğü esnada özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alarak adeta kuş uçurtmadı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve şüpheliler emniyete götürüldü. - İSTANBUL

İstanbul, Kartal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:18 Kaynak: İHA
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