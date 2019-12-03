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İstanbul'da özel harekat polislerinden nefes kesen tatbikat
6 saat önce
İSTANBUL'DA ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN NEFES KESEN TATBİKAT (5)
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:53 Kaynak: DHA
İSTANBUL'DA ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN NEFES KESEN TATBİKAT (5)
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