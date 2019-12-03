Son Dakika Haberleri: İstanbul'da özel harekat polislerinden nefes kesen tatbikat
Son Dakika Güncel İstanbul'da özel harekat polislerinden nefes kesen tatbikat - Son Dakika

İstanbul'da özel harekat polislerinden nefes kesen tatbikat

6 saat önce

İSTANBUL'DA ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN NEFES KESEN TATBİKAT (6)

İSTANBUL'DA ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN NEFES KESEN TATBİKAT (6)

İstanbul'da özel harekat polislerinden nefes kesen tatbikat

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:17 Kaynak: DHA
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