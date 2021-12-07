Özel harekat polislerinden yıl sonu tatbikatı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı 452 özel harekat polisinin katılımıyla 3 gün süren "Özel Harekat 2021 Yıl Sonu Tatbikatı" tamamlandı.

Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'nda 55 saat süren tatbikatta, özel harekat polisleri senaryo gereği havada, suda ve yerde belirlenen hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, kısa mesafede şüpheli şahısları etkisiz hale getirme, kapalı kasa kamyonet içerisinde silahlı teröriste köpek desteğiyle müdahalede bulunma, keskin nişancı atışları ve helikopter atışları gibi teknikler sergiledi.

Tatbikatlarda, uçak, gemi ve metro raylı sistemlere yönelik operasyonlar düzenlendi. Ayrıca, zırhlı araçların ve keskin nişancıların hedef bölgeyi görecek şekilde konuşlanması, helikopterlerin hedef bölgeye personel indirmesi, keskin nişancı, roket ve lav silahı atışlarıyla hedef bölgenin yumuşatılması ve hedefin imha edilmesi, özel harekat timlerinin helikopterle tahliyesi tatbikatları yapıldı.

Özel harekat polisleri, tatbikat sonrası helikopterden iple sarkarak, tatbikatı izleyen İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı selamladı.

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'un huzur ve güvenliğini, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla cansiparane vaziyette görev yaptıklarını belirtti.

Türkiye üzerinde emelleri olan hainler ve onların uzantısı olan PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ, PYD gibi silahlı terör örgütlerine yönelik operasyonel faaliyetlerinin her zaman olduğu gibi bundan sonra da büyük bir kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:

"Her operasyonun arkasında iyi bir planlama ve yüksek disiplin vardır. Özel Harekat Şube Müdürlüğümüz, bu disiplinli çalışmalar neticesinde 2021 yılında 1673 operasyona imza attı. Hepsine teşekkür ediyorum. Bir yıl boyunca devam ettikleri tatbikatların en sonuncusu olan 3 günlük 55 saat süreyle yaptıkları tatbikatın birinci aşamasında uçak ve gemi ile raylı sistemde metro ve metrobüsler üzerindeki operasyonlarını tamamladılar."