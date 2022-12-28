İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin tutuklanan 4 zanlı tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin tutuklanan 4 zanlı tahliye edildi

28.12.2022 18:04
İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin tutuklanan 4 zanlı tahliye edildi

İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanlarının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülere ilişkin tutuklanan 4 şüpheli, Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince yapılan incelemenin ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanlarının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülere ilişkin tutuklanan 4 şüpheli, Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince yapılan incelemenin ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
İçerenköy Bayındır Hastanesinde yoğun bakımda yatan yaşlı bir kadının yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösteren videonun sosyal medya ve bazı haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı.
Savcılık, soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan şüphelilerin dosyasını, tutukluluk incelemesinin yapılması için Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi.
Hakimlik, 6 Ekim'de tutuklanan 4 şüphelinin, haftada bir gün karakola giderek imza atma zorunluluğu getirerek, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.
Olayın geçmişi
İçerenköy Bayındır Hastanesinde yoğun bakımda yatan yaşlı bir kadının yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösteren videonun sosyal medya ve bazı haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında olayla ilgili 7'si İstanbul, biri Samsun ve diğeri de Bursa'da olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilmişti.
Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden yaşlı hastanın üzerine para koyan Ali E'nin de aralarında bulunduğu 4'ü, "beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye eziyet" suçundan tutuklanma talebiyle, 3'ü ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderilmişti. İki şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Ali E'nin de aralarında yer aldığı 4 şüphelinin tutuklanmasına, diğer 3 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
İstinaf Mahkemesi, Gezi Parkı Ana Davası'nda Çıkan Mahkumiyet Kararlarına Karşı Yapılan İtirazları Reddetti. Gözler Yargıtay'da İstinaf Mahkemesi, Gezi Parkı Ana Davası'nda Çıkan Mahkumiyet Kararlarına Karşı Yapılan İtirazları Reddetti. Gözler Yargıtay'da Bahçelievler'de İETT otobüsü arızalandı Bahçelievler'de İETT otobüsü arızalandı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin tutuklanan 4 zanlı tahliye edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:04 Esad yönetimi ile yıllar sonra ilk resmi temas! Bakan Hulusi Akar mevkidaşı ile görüştü
17:36 Otostop çeken genç kadının görüntüleri sosyal medyada viral oldu
17:35 Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan çarpıcı açıklama: Bankadaki 2.5 kilo altınım dışında başka servetim yok
17:26 2012'de dünyayı gezmek için evi terk eden genç, 12 yıl sonra ailesiyle iletişime geçti! Oğlunun sesini duyan anne saatlerce ağladı
17:10 Beştepe'de EYT zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası düzenlemeye ilişkin açıklamada bulunacak
16:47 Ekrem İmamoğlu ile görüşmek isteyen seyyar satıcı İBB önünde kendini yakmaya çalıştı
16:39 Osman Kavala hakkında karar verildi! İstinaf Mahkemesi, ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı
16:38 Bahçeli'den Davutoğlu'nun sert sözlerine bir o kadar sert yanıt: Serok Ahmet akıldan nasipsizdir, aklen de zifiri karanlıktır
16:33 Galatasaray, Dünya Kupası kazanan Arjantin'in yıldızını getiriyor
16:33 Lir kuşunun sesi, duyanları ürkütüyor! İşte kuşun sosyal medyada milyonlarca izlenme alan videosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2022 18:22:33. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin tutuklanan 4 zanlı tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement