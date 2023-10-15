İstanbul'da "Özgür Filistin Mitingi" yapıldı

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) tarafından Maltepe'de düzenlenen "Özgür Filistin Mitingi"nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Vatandaşlar, sahildeki etkinlik alanında düzenlenen mitinge, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla katıldı.

Programa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da iştirak etti.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu mitingde konuşan Karamollaoğlu, mazlumlar ayağa kalkmadan zalimlerin diz çökmeyeceğine yürekten inandığını söyledi.

Karamollaoğlu, "Zulüm karşısında susarak dilsiz şeytan olmayı kendisine ar edinenler, siz bu meydanda bu niyetle bulunuyorsunuz. Allah gazanızı mübarek etsin." dedi.

Özellikle Batı dünyasının Gazze'de yaşananlar konusunda büyük bir şaşkınlık içinde olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Uçak gemileri gönderiyorlar, kime karşı? Karşılarında uçaklarla, gemilerle kendilerine saldıran kimseler yok. Gözdağı vermek istiyorlar ama bu kesinlikle onların haklı olduğunu göstermiyor. Bilakis haksızlığını gözler önüne seriyor. Bugün Avrupa'da ve Amerika'da milyonlarca insan ayağa kalkmış durumda. 'Gerçekleri görün, zulme destek vermeyin, yalan haber üretmeyin.' diyorlar."

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın "çocukların başının kesildiğini gördüğüne" ilişkin bir konuşmasını anımsatarak, "Çok kısa bir zaman sonra kendi adamları bunu yalanladı. Bu durum karşı karşıya olduğumuz manzarayı çok net biçimde gösteriyor." diye konuştu.

"75 yıldır işgal edilen Filistin topraklarında zulüm her gün biraz daha arttı"

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ise Filistin'de zulmün 1917 yılında İngiliz işgaliyle başladığını dile getirdi.

Yapıcıoğlu, "1948'de Siyonizmin kendini devlet olarak ilan etmesinden sonra zulümler katmerlendi. Organize ve sistematik hale geldi ve tam 75 yıldır işgal edilen Filistin topraklarında zulüm her gün biraz daha arttı." dedi.

Aksa Tufanı'nın 7 Ekim'de başlatılmasından sonra yenilmez ordu hikayelerinin çöktüğüne dikkati çeken Yapıcıoğlu, İsraillilerin bundan dolayı çok öfkeli ve panikte olduğunu, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olduğunu iddia eden Siyonistlerin en büyük dostlarını yardıma çağırdıklarını belirtti.

Filistin davasının sadece Filistinlilere ait olmadığını vurgulayan Yapıcıoğlu, "Erbakan Hocamızın da defalarca altını çizdiği gibi, Filistin davası, Aksa davası bütün Müslümanların davasıdır, hatta bütün insanlığın davasıdır." değerlendirmesini yaptı.

"Mescid-i Aksa'yı bölmek istiyorlar."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da 2012 yılında eşiyle Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne gittiğini anlattı.

Orada Türk bayraklarıyla karşılandığını aktaran Davutoğlu, "Bir baba, 15 yaşında şehit edilmiş kızının üzerine kapanmıştı. Babası ile kucaklaştık. Bunu yaşamayan, Gazze'de yaşananları anlayamaz." ifadesini kullandı.

Aksa Tufanı'yla ilgili "Neden şimdi?" sorusunun sorulduğunun altını çizen Davutoğlu, şunları söyledi:

"Öyle bir propaganda işliyor ki sanki Gazze özgürlükler içindeydi, sanki Filistin sakindi, sanki bölgede barış vardı da bir sabah, onların tabiriyle 'Hamas militanları' masum İsrail'e saldırdı. Bu bir aldatmacadır. Orada 75 yıldır süren bir zulüm var. Mescid-i Aksa 56 yıldır işgal altında. Buradan uyarıyoruz. Mescid-i Aksa'yı bölmek istiyorlar. Aynı Halil şehrindeki Hazreti İbrahim Camii gibi bir kısmını Yahudilere tahsis etmek istiyorlar. İslam dünyası buna sessiz kaldı ama yürekleri Mescid-i Aksa için çarpan Filistinli kardeşlerimiz ayağa kalktı."

Davutoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatının olayların başladığı 7 Ekim'den beri halen sessiz olduğunu ifade etti.

Bu teşkilatın tüzüğünde kuruluş gerekçesi olarak Mescid-i Aksa'nın korunmasının bulunduğundan bahseden Davutoğlu, "Buradan sesleniyoruz. Derhal toplanın ve Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayın." diye konuştu.

Davutoğlu, Türkiye'de bazı kesimlerce "Bizim Gazze'de ne işimiz var?" sorusunun sorulduğuna dikkati çekerek, "Çok açık söylüyorum. Bir insan olarak, bir Müslüman olarak, bu topraklarda yaşayan bir insan olarak bu mesele bizim meselemizdir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun video mesaj yolladığı mitinge katılanlar, Filistin için hep birlikte dua etti.