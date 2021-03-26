İstanbul'da palmiyeler için 'kırmızı' tehlike - Son Dakika

İstanbul'da palmiyeler için 'kırmızı' tehlike

26.03.2021 13:02
İstanbul'da palmiyeler için 'kırmızı' tehlike, System.String[]

İSTANBUL'da birçok yerde bulunan palmiye ağaçları, "kırmızı böcek" tehlikesi altında.

İSTANBUL'da birçok yerde bulunan palmiye ağaçları, "kırmızı böcek" tehlikesi altında.  Şu ana kadar 1500 palmiye ağacının kesildiğini belirten İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Uçtuğu an 900 metre kadar uzaklığa gidebiliyor, ilaçlamaya dirençli" dedi.

İstanbul'daki palmiye ağaçları tehlike altında. Çok sayıda palmiye ağacı "kırmızı böcek" nedeniyle kesildi.

Palmiye ağaçlarına zarar veren ve bulaştığı ağacın ölümüne neden olan "Kırmızı Palmiye Böceği"ne karşı,  İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çalışmaları devam ediyor.

"1500 PALMİYE AĞACINI İMHA ETTİK"İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Kırmızı palmiye böceği sadece palmiye ağaçlarını etkiliyor. Bu böcek ilk kez Çin'de tespit edildi. Akabinde bu böcek yayılarak Arap Yarımadası ve Akdeniz kuşağında bulunan birçok palmiye ağacına zarar verdi. Kırmızı palmiye böceği ilaça karşı çok dirençli bir böcek türü. Kırmızı palmiye böceği ilk defa Türkiye'de 2006 yılında görüldü. İstanbul'da ise 2012 yılında Ataşehir'de bir palmiye ağacında tespit ettik. 2012- 2013 yılında 545 ağacın imhasını gerçekleştirdik. Yine bu dönemde Tarım ve Orman Bakanlığımız da bu konuyla ilgili bir proje hazırladı. Sürekli denetlemeler yaparak ve vatandaşlarımızda gelen şikayetleri dikkate alarak 1500 ağacı imha ettik" dedi.

"ERGİN BİR KIRMIZI PALMİYE BÖCEĞİ 300 ADET YUMURTA BIRAKABİLİYOR"2021 yılı içerisinde 38 ağacı imha ettiklerini belirten Karaca, "Kısa süre içerisinde bu çok ağacı imha etmemiz bu konuda ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor. Kırmızı palmiye böceği havalar ısınır ısınmaz uçuyor. Uçtuğu an 900 metre kadar uzaklığa gidebiliyor ve gittiği ağaçları tekrar tekrar enfekte edebiliyor. Bizlerde bu durumu önlemek için daha çok kış döneminde kırmızı palmiye böceği ile mücadele ediyoruz. Çünkü bir tane ergin dişi 300 adet yumurta bırakabiliyor" ifadelerini kullandı.

"EN İYİ DENETÇİ TÜKETİCİNİN KENDİSİDİR"

Kırmızı palmiye böceğinin tek zararının diğer palmiye ağaçlarına olduğunu söyleyen Karaca, "Kartal'da bulunan bu palmiye ağacı enfekte olmuş durumda. Ağacın ortasının çöktüğünü görüyoruz. Bizler bu ağaç için işaretlememizi yaptık. Yakın tarihte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyemiz tarafından imhası gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Vatandaşlarımız ve site yöneticileri palmiye ağaçlarında herhangi bir kuruma gördükleri zaman İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne haber versinler biz o bölgede anında gerekli çalışmalarımızı gerçekleştirelim" diye konuştu


İstanbul'da palmiyeler için 'kırmızı' tehlike
İstanbul'da palmiyeler için 'kırmızı' tehlike
İstanbul'da palmiyeler için 'kırmızı' tehlike
İstanbul'da palmiyeler için 'kırmızı' tehlike
İstanbul'da palmiyeler için 'kırmızı' tehlike
İstanbul'da palmiyeler için 'kırmızı' tehlike
İstanbul'da palmiyeler için 'kırmızı' tehlike
İstanbul'da palmiyeler için 'kırmızı' tehlike
İstanbul'da palmiyeler için 'kırmızı' tehlike

Ahmet Yavuz, İstanbul, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da palmiyeler için 'kırmızı' tehlike - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! "Hakkınızı helal edin" diyerek vedalaştı Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı         
11:34
Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı         
11:15
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları şubatta 95,3 milyar dolara geriledi TCMB'nin resmi rezerv varlıkları şubatta 95,3 milyar dolara geriledi         
10:21
Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu         
10:03
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü         
09:16
Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti         
09:00
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti         
23:48
Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
23:05
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi         
17:58
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı         
15:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 13:34:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da palmiyeler için 'kırmızı' tehlike - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei