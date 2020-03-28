İstanbul'da pandemi kurulu AFAD'da toplandı - Son Dakika

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önderliğinde oluşturulan pandemi kurulu İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) toplandı.



Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önderliğinde oluşturulan pandemi kurulu İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) toplandı. Vali Yerlikaya başkanlığında başlayan toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile ilgili yetkililer yer alıyor.



Toplantı öncesi herhangi bir açıklama yapılmazken toplantının ardından alınacak önlemlere ilişkin bilgilendirme yapılması bekleniyor. - İSTANBUL