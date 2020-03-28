İstanbul'da Pandemi Kurulu Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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İstanbul'da Pandemi Kurulu Toplantısı düzenlendi
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Pandemi Kurulu Toplantısı'nın yapıldığını bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Pandemi Kurulu Toplantısı'nın yapıldığını bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından, "İstanbul Pandemi Kurulu Toplantısı'ndayız. 'Pandemi Eylem Planı' kapsamında yapılacak çalışmaları kurul üyelerimiz ile birlikte değerlendiriyoruz." paylaşımını yaptı.
Yerlikaya'nın paylaşımında yer verdiği fotoğraflarda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve kurul üyelerinin katıldığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:20 Kaynak: AA
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