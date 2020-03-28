İstanbul'da pandemi kurulu toplantısı sona erdi - Son Dakika

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İstanbul'da pandemi kurulu toplantısı sona erdi
14 dakika önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önderliğinde oluşturulan pandemi kurulu toplantısı sona erdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önderliğinde oluşturulan pandemi kurulu toplantısı sona erdi.
Yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önderliğinde oluşturulan pandemi kurulu İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) toplandı. Vali Yerlikaya başkanlığında başlayan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda alınan kararlara ilişkin yazılı bir açıklama yapılacağı kaydedildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:16 Kaynak: İHA
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