İstanbul'da pandemi kurulu toplantısı sona erdi - Son Dakika

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İstanbul'da pandemi kurulu toplantısı sona erdi
7 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önderliğinde oluşturulan pandemi kurulu toplantısı sona erdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önderliğinde oluşturulan pandemi kurulu toplantısı sona erdi.
Yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önderliğinde oluşturulan pandemi kurulu İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) toplandı. Vali Yerlikaya başkanlığında başlayan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda alınan kararlara ilişkin yazılı bir açıklama yapılacağı kaydedildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:25 Kaynak: İHA
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