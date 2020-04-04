İSTANBUL'DA PANDEMİ KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ - Son Dakika

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İSTANBUL'DA PANDEMİ KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ
6 saat önce
İstanbul DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında İl Pandemi Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
İstanbul DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında İl Pandemi Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımla toplantının sona erdiğini duyurdu. Yerlikaya, "İl Pandemi Kurulu toplantımızı video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik. Kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Öneriler, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda değerlendirilecek" dedi.
Görüntü dökümü:
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-Toplantıdan fotoğraflar
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:25 Kaynak: DHA
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