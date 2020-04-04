İstanbul'da Pandemi Kurulu Toplantısı sona erdi - Son Dakika

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İstanbul'da Pandemi Kurulu Toplantısı sona erdi
31 dakika önce
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında İl Pandemi Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında İl Pandemi Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımla toplantının sona erdiğini duyurdu. Yerlikaya, "İl Pandemi Kurulu toplantımızı video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik. Kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Öneriler, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda değerlendirilecek" dedi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:34 Kaynak: DHA
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