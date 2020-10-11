İstanbul'da pandemi öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında hava kirliliği yüzde 39 arttı - Son Dakika

İstanbul'da pandemi öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında hava kirliliği yüzde 39 arttı

11.10.2020 11:21
İstanbul'da pandemi öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında hava kirliliği yüzde 39 arttı, System.String[]

İstanbul'da hava kirliliği oranı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dönemi öncesi ve sonrasıyla karşılaştırıldığında yüzde 39 arttı.

İstanbul'da hava kirliliği oranı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dönemi öncesi ve sonrasıyla karşılaştırıldığında yüzde 39 arttı.

Pandemi salgını tedbirleri çerçevesinde vatandaşların evde kalması, İstanbul'da bir dönem hava kirliliğini azalttı. Bu durum ise kentteki havanın kalitesini iyileştirdi ve kirliliğin azalmasına neden oldu.

Normalleşmeyle beraber insanların etkinliğinin yeniden fazlalaşması hava kirliliğinin artmasına yol açtı. Her yıl yaz aylarında azalan hava kirliliği, bu yaz arttı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, Kovid-19 salgını öncesi ve sonrası azotdioksit (NO2) hava kirliliği oranı, geçmiş yılların aynı dönem oranlarıyla karşılaştırıldığında yüzde 39 arttı.

"1 Haziran'dan sonra hava kirliliği değerleri artmaya başladı"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehirlerde hava kirliliğini etkileyen birçok etmen olduğunu söyledi.

Şehirlerin hava kirliliği oranının yıl içinde değiştiğini belirten Toros, "Genellikle hava kirliliği oranı kışın daha fazla, yazın daha az olmaktadır." diye konuştu.

Toros, hava kirliliğinin dünyadaki en önemli sorunlardan biri olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Hava kirliliği nedeniyle her yıl dünyada milyonlarca insan hayatını kaybetmektedir. Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizi de etkileyen salgın nedeniyle insanların bir dönem dışarıdaki etkinlikleri azaldı. İnsanlar evde vakit geçirince hava kirliliği de azaldı. 1 Haziran'dan sonra hava kirliliği değerleri normalleşme süreciyle birlikte yine artmaya başladı. Çünkü bu dönemde insanların etkinliği arttı. Geçmiş yıllardaki verilere göre yaz aylarında hava kirliliği oranı az durumdaydı. Bu yaz ise hava kirliliği oranı arttı. İstanbul'da azotdioksit (NO2) hava kirliliği oranı, salgın tedbirleri dönemi ve sonrasıyla, geçen yılların aynı dönemleri ile karşılaştırıldığında yüzde 39 arttı."

İstanbul'da hava kirliliği oranlarının ilçeden ilçeye farklılık gösterdiğini dile getiren Toros, "İstanbul'un ilçelerinde hava kirliliği oranı en çok Kadıköy'de, en az Başakşehir'de azaldı." diye konuştu.

Toros, havanın kalitesinin iyi olmasının insan sağlığı açısından önemli olduğunu, kalitenin iyileştirilmesi için kaynakların verimli ve idareli kullanılmasını gerektiğini sözlerine ekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hava Kirliliği, İstanbul, Haziran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da pandemi öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında hava kirliliği yüzde 39 arttı - Son Dakika

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