Panelvanla motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Panelvanla motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

18.06.2022 16:40

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde panelvanla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde panelvanla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sultançifliği Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda giden Eyüp A'nın kullandığı 34 ZT 7323 plakalı panelvan, Emre A. idaresindeki motosikletle çarpışarak devrildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Emre A. ile panelvandaki Yasin A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Panelvanın sürücüsü Eyüp A'nın ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Panelvanla motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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