Para karşılığında ikamet izni çıkarttığı iddia edilen 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Para karşılığında ikamet izni çıkarttığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

27.05.2022 09:49

İstanbul'da sosyal medya platformları üzerinden "ikamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği" yönünde paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da sosyal medya platformları üzerinden "ikamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği" yönünde paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden "ikamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği, aranması olan kişilere ise sahte evrak düzenlenebileceği" şeklinde paylaşımlarda bulunduğu belirlenen bir danışmanlık şirketi ile ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, 24 Mayıs'ta şirketin Bağcılar'daki adresine düzenledikleri operasyonda M.T. ve Y.T'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada çok sayıda sahte içki ve kaçak sigara ile evrak ve dijital malzeme ele getirildi.

Söz konusu şirkete 120 bin lira para cezası uygulanırken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Para karşılığında ikamet izni çıkarttığı iddia edilen 2 kişi yakalandı
Para karşılığında ikamet izni çıkarttığı iddia edilen 2 kişi yakalandı
Para karşılığında ikamet izni çıkarttığı iddia edilen 2 kişi yakalandı
Para karşılığında ikamet izni çıkarttığı iddia edilen 2 kişi yakalandı
Para karşılığında ikamet izni çıkarttığı iddia edilen 2 kişi yakalandı
Para karşılığında ikamet izni çıkarttığı iddia edilen 2 kişi yakalandı
Para karşılığında ikamet izni çıkarttığı iddia edilen 2 kişi yakalandı
Para karşılığında ikamet izni çıkarttığı iddia edilen 2 kişi yakalandı
Para karşılığında ikamet izni çıkarttığı iddia edilen 2 kişi yakalandı
Para karşılığında ikamet izni çıkarttığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Para karşılığında ikamet izni çıkarttığı iddia edilen 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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