Para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki zanlı tutuklandı

08.06.2022 12:46

Eyüpsultan'da para kazanma vaadiyle kurdukları kuyumculuk sistemi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Eyüpsultan'da para kazanma vaadiyle kurdukları kuyumculuk sistemi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Göktürk Polis Merkez Amirliği ekiplerine başvuran Sefa Ö, Sena S'nin kurduğu kuyumculuk şirketinde çalıştığını anlatarak, Sena S'nin burada kurdukları sistem üzerinden dolandırıcılık yaptığını iddia edip şikayetçi oldu.

Şüpheli Sena S'nin hesabına 97 bin 213 lira ve kuyumculuk şirketinin hesabına ise toplamda 10 milyon 252 bin 502 lira yatırdığını, bu para karşılığında yüzde 20 ve yüzde 30 kazanç vadedildiğini öne süren Sefa Ö, şüphelinin kendisine değerli olduğu söylenen pırlantaya benzer birçok taş verdiğini beyan etti.

Sefa Ö, kendisi gibi çok sayıda kişinin dolandırıldığını iddia etti.

Şikayetler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Sena S. ve Kadyrberdy E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki zanlı tutuklandı
Para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki zanlı tutuklandı
Para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki zanlı tutuklandı
Para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki zanlı tutuklandı

YORUMLAR
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İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

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