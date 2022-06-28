İstanbul'da "Para ve Değerli Eşya Nakli Çalıştayı" düzenlendi

İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca "Para ve Değerli Eşya Nakli Çalıştayı" yapıldı.

Bakırköy'de otelde düzenlenen çalıştaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik ile çok sayıda emniyet ve güvenlik personeli katıldı.

Mehmet Aktaş, çalıştaydaki konuşmasında, emniyet teşkilatının güvenlik yönetimini bir bütün olarak gördüklerini, bu alanda hizmet veren sektörleri bilgi, teknoloji ve uzmanlıklarıyla destekleyip çözüm ve gelişim odaklı bir yaklaşım sergilediklerini söyledi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik adımları tereddütsüz attıklarını vurgulayan Aktaş, özel güvenliğe yönelik hizmetlerin sorunsuz, sağlıklı ve sağlam ilerlemesi noktasında yoğun gayret gösterdiklerini dile getirdi.

İşlemlerin daha hızlı ve etkin yerine getirilmesi için teknolojiyi en üst seviyede kullandıklarını, birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini anlatan Aktaş, Özel Güvenlik Bilgi Sistemi (ÖGNET), Patlayıcı ve Silah Bilgi Sistemi (PATBİS) ve Ateşli Silahlar Projesi'nin (ASİP), hizmetlerin kayıt altına alınmasına, hizmet standardının yükselmesine, zaman ve maliyet tasarrufuna, sektör unsurları üzerindeki idari yükün alınmasına katkı sunduğunu kaydetti.

Güvenliğin asla boşluk kabul etmeyeceği para ve değerli eşya nakli konusunu tüm boyutlarıyla değerlendirmek üzere bir arada olduklarını belirten Aktaş, "Yıllık ortalama 260 milyar dolarlık kıymet naklinin gerçekleştirildiği para ve değerli eşya nakil güvenliği faaliyetlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi, çözüm önerilerinin değerlendirilmesi ve sektör bileşenleri arasında koordinasyonun sağlanarak daha etkin ve verimli hizmet sunulması noktasında bu çalıştayın çok büyük önem arz ettiği muhakkaktır." ifadelerini kullandı.

Güvenlik hizmetini en üst seviyede sunmanın anahtarının "entegrasyon" ve "koordinasyon" olduğunu dile getiren Aktaş, iş birliği ve güç birliği neticesinde bu alanda verilen hizmetin kalitesinin çok daha artacağına inandığını söyledi.

Çalıştayda, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının dijital dönüşüm platformu tanıtım görüntüsü izletildi.

Katılımcılar, çalıştayın sona ermesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.