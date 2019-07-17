Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Parçalı Ay Tutulması"
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İstanbul'da "Parçalı Ay Tutulması"

32 dakika önce

'Ay'ın, Dünya'nın gölgesinde kalması ile gerçekleşen "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'dan da gözlemlendi.

'Ay'ın, Dünya'nın gölgesinde kalması ile gerçekleşen "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'dan da gözlemlendi.
İstanbul'da Parçalı Ay Tutulması
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 02:30 Kaynak: AA
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