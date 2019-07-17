İstanbul'da "Parçalı Ay Tutulması"
32 dakika önce
'Ay'ın, Dünya'nın gölgesinde kalması ile gerçekleşen "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'dan da gözlemlendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 02:30 Kaynak: AA
'Ay'ın, Dünya'nın gölgesinde kalması ile gerçekleşen "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul
'dan da gözlemlendi.
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