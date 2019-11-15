Son Dakika Haberleri: İstanbul'da park halindeki halk otobüsü yandı
Son Dakika Güncel İstanbul'da park halindeki halk otobüsü yandı - Son Dakika

İstanbul'da park halindeki halk otobüsü yandı

6 saat önce

İstanbul Esenyurt'ta park halindeyken yanmaya başlayan halk otobüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'da park halindeki halk otobüsü yandı, System.String[]

İstanbul Esenyurt'ta park halindeyken yanmaya başlayan halk otobüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenikent Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde park halindeki 34 HY 6736 plakalı, İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı aracın motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, otobüste hasar meydana geldi.

İstanbul, Esenyurt, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakırköy'deki siyanürlü intihar ilk değil: 10 günde 3'ncü siyanür vakası
Rusya'ya gönderdiğimiz 21 ton mandalina yanlış etiketleme nedeniyle imha edildi Başsavcılık, Bakırköy'de siyanürle ölen ailenin 'aşırı derecede borçlandığını' açıkladı Bakırköy'deki siyanür vahşetinde yürek yakan detay! Anne, kapıya kadar gelmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 12:59:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da park halindeki halk otobüsü yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]