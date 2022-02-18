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Park halindeki otomobile çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Park halindeki otomobile çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı

18.02.2022 10:55

İstanbul Arnavutköy'de park halindeki otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

İstanbul Arnavutköy'de park halindeki otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi Memba mevkisinde arıza yapan 34 EDN 854 otomobil, sürücüsü tarafından yolun kenarına park edildi.

Bu sırada K.A'nın kullandığı 34 BM 0823 plakalı hafif ticari araç, park halindeki otomobile arkadan çarptı.

Yaralanan sürücü K.A, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Arnavutköy istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Park halindeki otomobile çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı
Park halindeki otomobile çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı
Park halindeki otomobile çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı

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İstanbul, Otomobil, Tragger, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Park halindeki otomobile çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki otomobile çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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