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İstanbul'da park halindeki servis minibüsü yandı
6 saat önce
İstanbul Güngören'de yanmaya başlayan park halindeki servis minibüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:18 Kaynak: AA
İstanbul Güngören'de yanmaya başlayan park halindeki servis minibüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gençosman Mahallesi Topçu Sokak'ta 34 LCH 587 plakalı araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.
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