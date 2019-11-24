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İstanbul'da park halindeki servis minibüsü yandı

6 saat önce

İstanbul Güngören'de yanmaya başlayan park halindeki servis minibüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'da park halindeki servis minibüsü yandı, System.String[]

İstanbul Güngören'de yanmaya başlayan park halindeki servis minibüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gençosman Mahallesi Topçu Sokak'ta 34 LCH 587 plakalı araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.

İstanbul, Güngören, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:18 Kaynak: AA
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Güngören'de park halindeki servis minibüsü alev alev yandı
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