İstanbul'da park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

İstanbul Beylikdüzü'nde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adnan Kahveci Mahallesi Özgür Sokak'ta park halindeki 34 CKB 203 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu gören araç sahibi ve bir mahalleli, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.