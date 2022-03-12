İstanbul'da park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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İstanbul'da park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

12.03.2022 13:07
İstanbul'da park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

İstanbul Beylikdüzü'nde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Beylikdüzü'nde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adnan Kahveci Mahallesi Özgür Sokak'ta park halindeki 34 CKB 203 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu gören araç sahibi ve bir mahalleli, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

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Beylikdüzü, İtfaiye, Tragger, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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