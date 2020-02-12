İSTANBUL'DA PARK YERİ TARTIŞMASINDA KORKU DOLU ANLAR (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA PARK YERİ TARTIŞMASINDA KORKU DOLU ANLAR (1) - Son Dakika

İSTANBUL'DA PARK YERİ TARTIŞMASINDA KORKU DOLU ANLAR (1)

6 saat önce

İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası defalarca otopark önünü kapatan otomobile çarptı.

İSTANBUL'DA PARK YERİ TARTIŞMASINDA KORKU DOLU ANLAR (1), System.String[]

İstanbul DHA - İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası defalarca otopark önünü kapatan otomobile çarptı. Hızla gaza basan sürücü, apartman bahçesine uçarken o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir sürücü, iddiaya göre otopark girişini aracıyla kapatan sürücüyle tartıştı. Öfkelenen sürücü aracına binip yolu kapatan otomobile çarpmaya başladı. Otomobile defalarca çarpan öfkeli sürücüyü kimse durduramadı. İleri geri yaparak otomobile çarpan sürücü, hızla gaza basınca apartmanın otoparkına uçtu. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü;

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-Olay anı

- Aktüel görüntü

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İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:38 Kaynak: DHA
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