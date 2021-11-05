İstanbul'da "pastırma yazı"nda deniz keyfi - Son Dakika

"Pastırma" sıcağını fırsat bilen bazı İstanbullular, denize girdi.

İstanbullular, ülke genelinde birkaç gün önce başlayan ve mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak havanın keyfini deniz kenarlarında çıkardı.

Caddebostan ve Suadiye sahiline akın eden İstanbulluların çocuklarıyla oynadığı, yürüyüş yaptığı, bisiklete bindiği gözlendi.

Bazı vatandaşlar deniz kenarında oturarak vakit geçirirken, bazılarının tercihi de denize girmek oldu.