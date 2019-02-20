Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Patlama: 1 Ölü

İstanbul'da Patlama: 1 Ölü

1 saat önce

İstanbul Büyükçekmece'de bir apartmanda patlama meydana geldi.

İstanbul'da Patlama: 1 Ölü, System.String[]
İstanbul Büyükçekmece'de bir apartmanda patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi. Olay, Hürriyet Mahallesi Güvercin Sokak'ta bulunan 7 numaralı apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre apartmanda bulunan dairede büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Patlama sırasında dairede bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, patlamanın nedenine ilişkin çalışma başlattı. Vatandaşlar, patlamaya doğalgaz sızıntısının neden olduğunu iddia etti. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:51 Kaynak: İHA

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