İstanbul'da patronunun motosikletini çaldı Çorlu'da yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da patronunun motosikletini çaldı Çorlu'da yakalandı

07.05.2022 17:42

İstanbul'da patronunun motosikletini çaldı Çorlu'da yakalandı İstanbul'da çalıştığı işyerinden yaklaşık 30 bin lira değerindeki motosiklet ile 3 bin lira para çalan şüpheli Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalandı.

İstanbul'da patronunun motosikletini çaldı Çorlu'da yakalandı

TEKİRDAĞ - İstanbul'da çalıştığı işyerinden yaklaşık 30 bin lira değerindeki motosiklet ile 3 bin lira para çalan şüpheli Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalandı.

İddiaya göre, S.M. isimli şahıs, İstanbul'da çalıştığı işyerine ait yaklaşık 30 bin lira değerindeki motosikleti ve 3 bin lira parayı çalarak kayıplara karıştı. Şüpheli S.M., Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi mevkiindeki bir pasajda polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Çalınan motosiklet çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken, şüpheli S.M. gözaltına alındı.

İstanbul'da patronunun motosikletini çaldı Çorlu'da yakalandı
İstanbul'da patronunun motosikletini çaldı Çorlu'da yakalandı
İstanbul'da patronunun motosikletini çaldı Çorlu'da yakalandı
İstanbul'da patronunun motosikletini çaldı Çorlu'da yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da patronunun motosikletini çaldı Çorlu'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da patronunun motosikletini çaldı Çorlu'da yakalandı - Son Dakika
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