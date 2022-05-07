İstanbul'da patronunun motosikletini çaldı Çorlu'da yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da patronunun motosikletini çaldı Çorlu'da yakalandı
TEKİRDAĞ - İstanbul'da çalıştığı işyerinden yaklaşık 30 bin lira değerindeki motosiklet ile 3 bin lira para çalan şüpheli Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalandı.
İddiaya göre, S.M. isimli şahıs, İstanbul'da çalıştığı işyerine ait yaklaşık 30 bin lira değerindeki motosikleti ve 3 bin lira parayı çalarak kayıplara karıştı. Şüpheli S.M., Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi mevkiindeki bir pasajda polisin dikkati sayesinde yakalandı.
Çalınan motosiklet çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken, şüpheli S.M. gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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