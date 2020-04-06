Son Dakika › Güncel › İstanbul'da pazar günü toplu taşımada yüzde 90'ı aşan oranda azalma - Son Dakika
İstanbul'da pazar günü toplu taşımada yüzde 90'ı aşan oranda azalma
6 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, dün toplu taşıma kullanımda yüzde 90'ı aşan oranda azalma olduğunu duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, dün toplu taşıma kullanımda yüzde 90'ı aşan oranda azalma olduğunu duyurdu.
Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, toplu taşımaya ilişkin "2- 8 Mart haftasına oranla pazar günü ulaşım verileri trendi" grafiğini paylaştı.
Murat Ongun, "İstanbul'un salgından en çok etkilenen il olması, #EvdeKal çağrılarına daha sıkı uyulması, 20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelmesi ile şehrimizdeki toplu taşıma kullanımında ilk kez yüzde 90'ı aşan bir azalma olmuştur." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:28 Kaynak: AA
Son Dakika İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı İstanbul'dan gelen işçi, naylon çadırda kendini karantinaya aldı