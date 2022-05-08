İstanbul'da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı

08.05.2022 18:12

Haftanın son gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı.

Haftanın son gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da haftanın son günü olan pazar gününde ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 49'lara ulaştığı görüldü. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde de hem Ankara istikameti hem Edirne istikametinde araç yoğunluğunun yaşandığı gözlendi.

Trafik yoğunluğunun yaşandığı E-5 karayolu havadan görüntülendi.

(Cem Güney Kılıç - Aykut Zor/İHA)

İstanbul'da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı
İstanbul'da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı
İstanbul'da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı
İstanbul'da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı
İstanbul'da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı
İstanbul'da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı - Son Dakika
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