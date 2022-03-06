Pazar kurulu alandaki kaldırım çöktü - Son Dakika
Üye Girişi

Pazar kurulu alandaki kaldırım çöktü

06.03.2022 15:18

İstanbul Avcılar'da temel kazısı yapılan inşaatın kenarındaki pazar tezgahlarının bulunduğu kaldırım çöktü.

İstanbul Avcılar'da temel kazısı yapılan inşaatın kenarındaki pazar tezgahlarının bulunduğu kaldırım çöktü.

Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında temel kazısı yapılan alanın pazar kurulan kısmındaki kaldırımda çökme meydana geldi.

Çökme sırasında pazarcı esnafının malzemelerinin bir kısmı inşaat alanına düştü.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, güvenlik önlemi alarak inşaat alanının çöken kısmını bariyerlerle kapattı.

İnşaat alanına düşen malzemelerini toplayan esnaf, tezgahlarını yolun bariyerlerle kapatılan kısmına kurdu.

Pazar kurulu alandaki kaldırım çöktü
Pazar kurulu alandaki kaldırım çöktü
Pazar kurulu alandaki kaldırım çöktü
Pazar kurulu alandaki kaldırım çöktü
Pazar kurulu alandaki kaldırım çöktü

YORUMLAR
500
AVCILAR'DA 100 BİN NÜFUSLU MAHALLEYE GETİRİLEN İMAR PLANINI PROTESTO ETTİLER AVCILAR'DA 100 BİN NÜFUSLU MAHALLEYE GETİRİLEN İMAR PLANINI PROTESTO ETTİLER Son dakika haber... Binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı Son dakika haber... Binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

geri dönüşüm, İstanbul, Avcılar, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pazar kurulu alandaki kaldırım çöktü - Son Dakika


Son Dakika
15:31 Rus askerleri bu kez kıskıvrak yakalandı! Ukrayna birlikleri tarafından asansörde sıkıştırıldılar
15:24 Fenerbahçe'den TFF'ye hatırlatma: Şampiyonluk başvurusuna cevap bekliyoruz
15:20 CHP camiasını sarsan ölüm! Muharrem İnce'nin de anonsculuğunu yapan isim kazada hayatını kaybetti
15:00 Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti
14:59 Türk bilim insanları şaştı kaldı! Denizli'de makatına dinamit bağlayan adam havaya uçtu
14:50 Son Dakika: Putin'le görüşen Erdoğan barış çağrısını tekrarladı
14:49 Ukrayna'dan yayın yapan Türk gazeteciler, kurşunların hedefi oldu! Kabus anları saniye saniye kamerada
14:46 Bunu da gördük! İnternet sitesinin yayınladığı 36 ay taksitli yağ satışı gündeme bomba gibi düştü
14:41 Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı Rusya'da ödül süpürüyor!
14:09 Fatih Terim geri dönüşün sinyalini verdi, taraftarı heyecanlandırdı: Göreve hazırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 15:36:04. #1.13#
SON DAKİKA: Pazar kurulu alandaki kaldırım çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement