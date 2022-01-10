İSTANBUL'DA PAZAR YERİ TARTIŞMASI... SOKAK ARASINA KURULAN 425 PAZAR BULUNUYOR - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'da pazarcıların yeni yapılan kapalı pazar alanına geçmek istememesi, semt pazarları tartışması başlattı. İstanbul'da sokak aralarına kurulan 425 pazar bulunuyor. Pazarcılar ve müşterileri, ulaşımı daha kolay olduğu için semt pazarlarının sokak aralarında kurulmasını istiyor. Pazarcılar, yerleşim yerlerine uzak olduğunu belirttikleri kapalı pazar alanlarına gelen müşteri sayısının yarı yarıya düştüğünü belirtti.

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün, İstanbul'da 462 tane semt pazarının 425 tanesinin sokak aralarında kurulduğunu belirterek, Biz müşteriyi beklediğimizde müşteri gelmiyor. Müşteri o kadar yükü uzak bir yerden alıp taşımıyor. O nedenle bizim pazarcı esnafının bırakın yüzde 50'yi, yüzde 75-80 oranında işi düşüyor dedi.

Mesut Şengün, İstanbul'da 462 tane semt pazarımız bulunuyor, günde yaklaşık 55-60 tane pazar kuruluyor. Bunların 40-45 tanesi kapalı ve açık alan, geri kalan 425 tane pazarımız sokak aralarında kuruluyor, bunlar semt pazarı özelliğinde. Pazar yerlerinin en büyük özelliği müşterinin ayağına hizmeti götürmesidir. Kapısının önüne kadar mallarımızı götürürüz, orada satarız. Biz müşteriyi beklediğimizde müşteri gelmiyor yani müşteri o kadar yükü uzak bir yerden alıp taşımıyor. O nedenle bizim pazarcı esnafının bırakın yüzde 50'yi, yüzde 75-80 oranında işi düşüyor. Biz bu tür kapalı yerlerde manavlaşıyoruz, manav usulü dönüyor. İstanbul'da yeterince manav var, o zaman manav pahalı satıyor. Bizim özelliğimiz nedir Biz çok satacağız. Bir ton domates satacak benim bir tezgahım ki, 50 kuruş kar koyabilsin. Ama günde siz 100 kilo domates satarsanız 2 lira karla satmanız lazım. O da vatandaşın bütçesine yansıyor. Pazarcı da bu tür kapalı yerlere gittiğinde iş yapamıyor. Yüzde 80 oranında işimiz düşüyor ve pahalılık geliyor. Kapalı pazarlarda pahalılık geliyor çünkü ona göre mal getiriyor. Arkadaşlarımız bir ton getireceğine, 100 kilo getiriyor. Pazar yerleri dar ve orta gelirli vatandaşların alışveriş yerleri. Buralara belediyelerimizin, hükümetimizin destek olması lazım, onları destekleyici tedbirleri alması lazım. Bizim talebimiz mevcut pazar yerlerinin devama etmesi. Mevcut yerlerimizde biz satışımıza devam edelim, büyük marketlerle rekabet edelim, halka ucuz ürün sağlayalım, pazarlarımızın ışığı sönmesin diye konuştu.

KAPALI UZAK OLDUĞU İÇİN KİMSE GİTMİYOR

Pazarcı Mustafa Baş da Kapalı pazar daha iyi. Çadırı yok, yağmuru önemli değil ama yerine göre yapmaları lazım. Atıp başka bir yerlere götürürse ne olacak Oraya insanlar nasıl gelecek Yerine göre yapsalar iyi olur. Eski Bahçeşehir Pazarı vardı. Eskiden orada 100 kasa domates satıyordum, şimdiki yerinde 10 kasa satamazsın, kimse gelmiyor boş pazar şeklinde konuştu.

Pazarcı Mehmet Güçlü ise, Açık pazar mahalleye yakın olduğu için herkes gidebiliyor. Kapalı uzak olduğu için kimse gitmiyor. Araba parkı sorunları var, kimse gelmiyor pazarlara. Burası mahalle arasında olsaydı insanların arasından geçemezdin, kalabalık olurdu, şu anda kimse yok. Yüzde 50 iş düşüyor ifadelerini kullandı.

NİYE GİDEYİM ORALARA HERKESİN BİR SEMT PAZARI VAR

Pazara gelen Nebahat Boz ise, Araba yok gidesin, yayan da nasıl gideceksin uzağa Gidemezsin, açık pazar normal yani dedi.

Recep Yiğit ise Açık pazar yeri, hava alıyorsun, daha güzel. Benim evim burada, pazar pazarına gitmiyorum, salı pazarı var gitmiyorum, bekliyorum pazarım gelsin diye. Herkesin bir semt pazarı var. Niye gideyim oralara Herkesin bir semt pazarı var. Gidemeyen adam var, ayağı ağrıyan adam var, benim hanım evde rahatsız ben nasıl göndereceğim pazara kendim gidemezsem. Eşeğim, atım, arabam yok, gidip kenarda durup alıp geleyim şeklinde konuştu.