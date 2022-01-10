Üye Girişi
İSTANBUL'DA PAZAR YERİ TARTIŞMASI... SOKAK ARASINA KURULAN 425 PAZAR BULUNUYOR - Son Dakika

İSTANBUL'DA PAZAR YERİ TARTIŞMASI... SOKAK ARASINA KURULAN 425 PAZAR BULUNUYOR

10.01.2022 10:49

GAZİOSMANPAŞA'da pazarcıların yeni yapılan kapalı pazar alanına geçmek istememesi, semt pazarları tartışması başlattı.

GAZİOSMANPAŞA'da pazarcıların yeni yapılan kapalı pazar alanına geçmek istememesi, semt pazarları tartışması başlattı. İstanbul'da sokak aralarına kurulan 425 pazar bulunuyor. Pazarcılar ve müşterileri, ulaşımı daha kolay olduğu için semt pazarlarının sokak aralarında kurulmasını istiyor. Pazarcılar, yerleşim yerlerine uzak olduğunu belirttikleri kapalı pazar alanlarına gelen müşteri sayısının yarı yarıya düştüğünü belirtti.

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün, İstanbul'da 462 tane semt pazarının 425 tanesinin sokak aralarında kurulduğunu belirterek, Biz müşteriyi beklediğimizde müşteri gelmiyor. Müşteri o kadar yükü uzak bir yerden alıp taşımıyor. O nedenle bizim pazarcı esnafının bırakın yüzde 50'yi, yüzde 75-80 oranında işi düşüyor dedi.

Mesut Şengün, İstanbul'da 462 tane semt pazarımız bulunuyor, günde yaklaşık 55-60 tane pazar kuruluyor. Bunların 40-45 tanesi kapalı ve açık alan, geri kalan 425 tane pazarımız sokak aralarında kuruluyor, bunlar semt pazarı özelliğinde. Pazar yerlerinin en büyük özelliği müşterinin ayağına hizmeti götürmesidir. Kapısının önüne kadar mallarımızı götürürüz, orada satarız. Biz müşteriyi beklediğimizde müşteri gelmiyor yani müşteri o kadar yükü uzak bir yerden alıp taşımıyor. O nedenle bizim pazarcı esnafının bırakın yüzde 50'yi, yüzde 75-80 oranında işi düşüyor. Biz bu tür kapalı yerlerde manavlaşıyoruz, manav usulü dönüyor. İstanbul'da yeterince manav var, o zaman manav pahalı satıyor. Bizim özelliğimiz nedir Biz çok satacağız. Bir ton domates satacak benim bir tezgahım ki, 50 kuruş kar koyabilsin. Ama günde siz 100 kilo domates satarsanız 2 lira karla satmanız lazım. O da vatandaşın bütçesine yansıyor. Pazarcı da bu tür kapalı yerlere gittiğinde iş yapamıyor. Yüzde 80 oranında işimiz düşüyor ve pahalılık geliyor. Kapalı pazarlarda pahalılık geliyor çünkü ona göre mal getiriyor. Arkadaşlarımız bir ton getireceğine, 100 kilo getiriyor. Pazar yerleri dar ve orta gelirli vatandaşların alışveriş yerleri. Buralara belediyelerimizin, hükümetimizin destek olması lazım, onları destekleyici tedbirleri alması lazım. Bizim talebimiz mevcut pazar yerlerinin devama etmesi. Mevcut yerlerimizde biz satışımıza devam edelim, büyük marketlerle rekabet edelim, halka ucuz ürün sağlayalım, pazarlarımızın ışığı sönmesin diye konuştu.

KAPALI UZAK OLDUĞU İÇİN KİMSE GİTMİYOR

Pazarcı Mustafa Baş da Kapalı pazar daha iyi. Çadırı yok, yağmuru önemli değil ama yerine göre yapmaları lazım. Atıp başka bir yerlere götürürse ne olacak Oraya insanlar nasıl gelecek Yerine göre yapsalar iyi olur. Eski Bahçeşehir Pazarı vardı. Eskiden orada 100 kasa domates satıyordum, şimdiki yerinde 10 kasa satamazsın, kimse gelmiyor boş pazar şeklinde konuştu.

Pazarcı Mehmet Güçlü ise, Açık pazar mahalleye yakın olduğu için herkes gidebiliyor. Kapalı uzak olduğu için kimse gitmiyor. Araba parkı sorunları var, kimse gelmiyor pazarlara. Burası mahalle arasında olsaydı insanların arasından geçemezdin, kalabalık olurdu, şu anda kimse yok. Yüzde 50 iş düşüyor ifadelerini kullandı.

NİYE GİDEYİM ORALARA HERKESİN BİR SEMT PAZARI VAR

Pazara gelen Nebahat Boz ise, Araba yok gidesin, yayan da nasıl gideceksin uzağa Gidemezsin, açık pazar normal yani dedi.

Recep Yiğit ise Açık pazar yeri, hava alıyorsun, daha güzel. Benim evim burada, pazar pazarına gitmiyorum, salı pazarı var gitmiyorum, bekliyorum pazarım gelsin diye. Herkesin bir semt pazarı var. Niye gideyim oralara Herkesin bir semt pazarı var. Gidemeyen adam var, ayağı ağrıyan adam var, benim hanım evde rahatsız ben nasıl göndereceğim pazara kendim gidemezsem. Eşeğim, atım, arabam yok, gidip kenarda durup alıp geleyim şeklinde konuştu.

İSTANBUL'DA PAZAR YERİ TARTIŞMASI... SOKAK ARASINA KURULAN 425 PAZAR BULUNUYOR
İSTANBUL'DA PAZAR YERİ TARTIŞMASI... SOKAK ARASINA KURULAN 425 PAZAR BULUNUYOR
İSTANBUL'DA PAZAR YERİ TARTIŞMASI... SOKAK ARASINA KURULAN 425 PAZAR BULUNUYOR
İSTANBUL'DA PAZAR YERİ TARTIŞMASI... SOKAK ARASINA KURULAN 425 PAZAR BULUNUYOR
İSTANBUL'DA PAZAR YERİ TARTIŞMASI... SOKAK ARASINA KURULAN 425 PAZAR BULUNUYOR
İSTANBUL'DA PAZAR YERİ TARTIŞMASI... SOKAK ARASINA KURULAN 425 PAZAR BULUNUYOR
İSTANBUL'DA PAZAR YERİ TARTIŞMASI... SOKAK ARASINA KURULAN 425 PAZAR BULUNUYOR
İSTANBUL'DA PAZAR YERİ TARTIŞMASI... SOKAK ARASINA KURULAN 425 PAZAR BULUNUYOR
İSTANBUL'DA PAZAR YERİ TARTIŞMASI... SOKAK ARASINA KURULAN 425 PAZAR BULUNUYOR

YORUMLAR
500

Esnaf Odası, İstanbul, Domates, Manav, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA PAZAR YERİ TARTIŞMASI... SOKAK ARASINA KURULAN 425 PAZAR BULUNUYOR - Son Dakika


Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi         
17:12
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu         
12:27
Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi         
11:37
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
17:12 Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
17:11 Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi
16:54 Avcılar'da inşaat alanında göçük! 2 işçiden biri hayatını kaybetti
16:36 Son Dakika: Galatasaray, İspanyol hoca Domenec Torrent'le anlaşma sağladı!
16:36 Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı! Yarın sabah başlıyor
16:22 Poker masasında değişen hayat! McDonald's çalışanıydı, şimdi dünyanın sayılı zenginlerinden!
16:14 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı
16:13 Son Dakika: Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz transfer görüşmelerini KAP'a bildirdi
15:50 Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte o tarihler
15:42 Tarihte bir benzeri hiç yaşanmadı! Üç büyük takım hocasız kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 17:20:22. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA PAZAR YERİ TARTIŞMASI... SOKAK ARASINA KURULAN 425 PAZAR BULUNUYOR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement