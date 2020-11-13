İstanbul'da pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı - Son Dakika

İstanbul'da pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
13.11.2020 17:51
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'da yaptığı paylaşımla korona virüs önlemleri karşısında pazar yerlerinde de sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'da yaptığı paylaşımla korona virüs önlemleri karşısında pazar yerlerinde de sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunarak, kent genelindeki pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu. Vali Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. #SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Son Dakika Son Dakika: İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı Son Dakika: Rekabet Kurulu, Google'a 197 milyon lira idari para cezası verdi Federasyon, koronavirüs nedeniyle hükmen mağlubiyet kararını Süper Lig'de de uygulayacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomide yeni dönemin ipuçları: Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Son Dakika! Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç süren eski hakim ve savcının oğlu, 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı