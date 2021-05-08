İstanbul'da pazarlar kurulmaya başlandı - Son Dakika

İstanbul'da pazarlar kurulmaya başlandı

08.05.2021 09:49
İstanbul'da pazarlar kurulmaya başlandı, System.String[]

Tam kapanma kararından haftada bir gün muaf tutulan pazarcı esnafı, günler sonra tezgahlarını kurmaya başladı.

Tam kapanma kararından haftada bir gün muaf tutulan pazarcı esnafı, günler sonra tezgahlarını kurmaya başladı.

İstanbul'un pek çok yerinde pazarlar sabahın erken saatlerinde kurulmaya başladı. Avcılar'da bulunan Çarşamba Semt Pazarı'nda sınırlı sayıda esnaf, sabahın etken saatlerinde tezgahını açmaya hazırlandı. İçişleri Bakanlığı, 17 gün sürecek olan tam kapanma yasağı döneminde açılmayacak olan pazarların belli şartlar altında açılması kararını kısa bir süre önce duyurmuştu. Bakanlık tarafından açıklanan yeni Pazar Yerleri Genelgesi'ne göre belirli sayıdaki esnaf eldivenini, maskesini ihmal etmeden ve aralarında 3 metre mesafe bulundurmak koşuluyla tezgahlarını açabilecekti.

"3 metre mesafe, maske ve eldiven takma zorunluluğu"

Pazarların açılması kararından mutlu olan Pazarcı Recep Erkılıç, "Buranın açılacağını son 1-2 gün önce öğrendik. Belediyeden mesaj geldi bize. Biz de pazarımız olmadığı için burayı bugün tercih ettik. Diğer cumartesi pazarı olan arkadaşlarımız kendi pazarlarında açtığı için biraz boşluk var pazarda bugün. Bu sebze meyvenin tam üretim zamanı. Malın bol olduğu bir zaman. Bol olduğu zamanda tüketilmediği zaman yazık günah çöpe gidiyor. O yüzden pazarın açılması normal. Kısıtlama da olsa açık hava sonuçta, 3 saat de olsa 5 saatte olsa çalışılır. Bugün pazarcıların hepsi buraya gelmiyor, buranın kurulma günü çarşamba; bugün de cumartesi olduğu için esnaflar dağıldı. Her gün bir pazarı olan değişik pazarlara gidiyor. Zabıtaların kısıtlaması şöyle: 3 metre mesafe bırakmamızı istediler. Maskemizi, eldivenimizi takmamızı istediler. Onlar da hem bize hem halka yardımcı olmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Pazarlar, cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak ve pazarlarda sadece yaş sebze/meyve satışı yapılabilecek. - İSTANBUL

İstanbul'da pazarlar kurulmaya başlandı
İstanbul'da pazarlar kurulmaya başlandı
İstanbul'da pazarlar kurulmaya başlandı

Semt Pazarı, Cumartesi, İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da pazarlar kurulmaya başlandı - Son Dakika


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