İstanbul'da pencereden düşerek ağır yaralanan kadının eski eşi tutuklandı

Güngören'de 5. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan kadının ölümüne ilişkin eski eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 55 yaşındaki Saadet P. bilinmeyen bir nedenle 5. kattaki evinin penceresinden boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Saadet P. ile eski eşi Hüseyin P.'nin gün boyu tartıştıkları iddia edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin P. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

"Oğlum bana 'kadını neden attın' dedi"

Hüseyin P. burada verdiği ifadesinde eski eşi ile arasında uzaklaştırma kararı olduğunu ancak görüşmeye devam ettiklerini söyleyerek, "Ben eski eşimin bir erkek ile ilişkisi olduğunu bir videodan anladım. Bu videodan dolayı aramızda önce sözlü sonra fiziksel kavga oldu. Ben bıçağı elime aldım o bana saldırıyordu. Sonra birbirimizi banyoya ittik ve duşa kabinin plastiği kırıldı. Hem onu hem beni yaraladı. Sonra küçük oğlum zile bastı. Ben 'şu anda açamayız' dedim. Ortalığın kırık dökük halini görmesini istemedim. Bu konuşmadan sonra arkamı döndüğümde Saadet koltukta yoktu. O sırada aşağıdaki insanların sesini duydum 'ambulans çağırın' diyorlardı. O an aşağıya atladığını anladım ve yanına gittim. Oğlum bana 'kadını neden attın' dedi. Ben böyle bir şey olmadığını söyledim. Güngören Aile İçi Şiddet Biriminden alınan koruma kararından haberim yoktur. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Hüseyin P. ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce 'boşandığı eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL