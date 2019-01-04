Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Pendik Açıklarında Gemi Yangını

İstanbul'da Pendik Açıklarında Gemi Yangını

23 dakika önce

IHAAW071324-ASA/04-01-2019- İstanbul'da Pendik açıklarında gemi yangını 04.01.2019 07: 13: 24 TSI NNNN.

İstanbul'da Pendik Açıklarında Gemi Yangını, System.String[]
IHAAW071324-ASA/04-01-2019

- İstanbul'da Pendik açıklarında gemi yangını 04.01.2019 07: 13: 24 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:19 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Pendik, İstanbul, 3. Sayfa
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