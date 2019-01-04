İstanbul'da Pendik Açıklarında Gemi Yangını
23 dakika önce
IHAAW071324-ASA/04-01-2019- İstanbul'da Pendik açıklarında gemi yangını 04.01.2019 07: 13: 24 TSI NNNN.
IHAAW071324-ASA/04-01-2019
- İstanbul
'da Pendik
açıklarında gemi yangını 04.01.2019 07: 13: 24 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:19 Kaynak: İHA
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