İstanbul'da perakende fiyatlar arttı, toptan fiyatlar azaldı - Son Dakika

İstanbul'da perakende fiyatlar arttı, toptan fiyatlar azaldı

Haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,07 artarken, toptan fiyatlar yüzde 2,29 oranında azaldı.

Haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,07 artarken, toptan fiyatlar yüzde 2,29 oranında azaldı.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Haziran 2020 Fiyat İndeksleri'ni açıkladı Buna göre, Haziran ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi bir önceki aya göre yüzde 0,07 arttı, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,29 oranında azaldı.


2019 Haziran ayına göre 2020 Haziran ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 12,97, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 6,61 olarak gerçekleşti.


Haziran 2020'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Kültür, Eğitim ve Eğlence harcamalarında yüzde 3,20, Konut harcamalarında yüzde 1,75, Giyim Harcamalarında yüzde 1,32, Ev Eşyası harcamalarında yüzde 0,97, Sağlık ve Kişisel Bakım harcamalarında yüzde 0,54 artış, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde -2,39 ve Gıda Harcamalarında yüzde 1,15 azalış görüldü. Diğer Harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.


Haziran 2020'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Madenler Grubunda yüzde 2,19, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 0,95, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 0,34, Mensucat Grubunda yüzde 0,04 artış, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde -12,07, Gıda Maddeleri grubunda yüzde -3,48, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde -1,72 azalış görüldü. - İSTANBUL

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da perakende fiyatlar arttı, toptan fiyatlar azaldı - Son Dakika Ekonomi

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